Россияне променяли карьерный рост на прибавку к зарплате

Большинство россиян готовы променять карьерный рост на прибавку к зарплате. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Причем на выбор сильно влияет возраст. «Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги», — установили аналитики.

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Среди россиян старше 45 лет большинство (86 процентов) предпочли деньги повышению. Среди россиян помладше (от 18 до 24 лет) также ответили 66 процентов. Исследование было проведено среди 2,5 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет из 441 населенного пункта страны.

Повышение в должности без прибавки к зарплате выбрали бы 16 процентов респондентов. Причем чаще других повышение без увеличения зарплаты выбирали директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, юристы и учителя.

В середине марта сервис «Работа.ру» провел свой опрос и выявил, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. Более ранний опрос сервиса показывал, что наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий (60 процентов), в ресторанах и кафе (52 процента), а также в медицине (50 процентов).