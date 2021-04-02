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Россиянам раскрыли способы бездельничать на работе и получать зарплату

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Фото: Globallookpress.com

Работники компаний могут прибегнуть к нескольким уловкам, чтобы бездельничать на работе и при этом получать зарплату. Их в разговоре с NEWS.ru раскрыл старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.

По его словам, некоторым сотрудникам удается долгое время не привлекать внимание к своей бездеятельности благодаря харизме и коммуникативным навыкам. Такие люди считаются «душой коллектива» и хорошими товарищами, которые готовы поддержать разговор на любую тему. Часто они знакомы с полезными людьми, могут найти необходимую информацию или достать редкую вещь, но в реальной работе не показывают результат.

Еще один способ уклонения от дел — создать видимость бурной деятельности и активности. При этом необязательно на самом деле что-то делать. Например, можно выполнять какие-то малозначительные задания или делать вид, что из-за этой рутины никак не получается приступить к более важным задачам. Также иногда можно сослаться на различные «объективные обстоятельства» или «не зависящие от работника причины», которые не позволили качественно выполнить дело. В такой ситуации желательно внешне демонстрировать готовность к работе.

Тактикой самых злостных бездельников Стребков назвал практику выдавать чужую работу за свою.

Ранее исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом» показало, что половина работающих россиян пожаловалась на эмоциональное выгорание после 2020 года.

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