Россияне признались в выгорании на работе

Половина опрошенных россиян призналась в эмоциональном выгорании после 2020 года. Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом», передает РБК.

В ходе опроса специалисты в том числе использовали методику доктора психологических наук, профессора Виктора Бойко, который определил три фазы эмоционального выгорания — напряжение, резистенцию и истощение. В первой фазе человек испытывает сильную усталость, во время второй из-за сильного эмоционального упадка появляются защитные реакции. При третьей вазе ухудшается физическое самочувствие, работа выполняется на автомате.

По данным исследования, каждый второй респондент (50 процентов) испытывал постоянное напряжение, эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети опрошенных (62 процента), истощение — 47 процентов.

Также половина респондентов испытывают на работе тревогу, чуть меньше опрошенных (48 процентов) из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными, а еще 45 процентов признались в личностном отчуждении.

Еще 31 процент россиян пожаловался на ухудшение физического самочувствия, в частности на головную боль, проблемы со сном и давлением. Четверть опрошенных (25 процентов) чувствуют себя «загнанными в тупик».

При этом 80 процентов россиян разной степени довольны собой как профессионалами. Половина отметили, что скорее не чувствуют себя «загнанным в тупик», а 40 процентов опрошенных сообщили, что не испытывают психосоматических нарушений.

Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг назвал причины постоянных опозданий людей. По словам российского специалиста, опаздывающие люди, как правило, переоценивают себя и недооценивают тех людей, с которыми встречается. Также это наблюдается и у неуверенных в себе людей.