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Психолог раскрыл способ избежать тоски после завершения праздников

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Фото: Pixabay.com

Возвращаясь на работу после завершения новогодних праздников, многие люди испытывают тоску, близкую к депрессии. Способ избежать такого состояния в беседе с «Пятым каналом» раскрыл российский психолог Сергей Ланг.

Прежде всего, подчеркнул специалист, важно создавать правильный настрой на продуктивность. В таком случае рабочие дела будут удаваться легче и отношение к напряженному графику изменится, считает психолог.

Кроме того, нужно пересмотреть рацион питания и сделать его более полезным. Благодаря сбалансированному питанию, мозг начинает работать активнее, а организм медленнее устает. «Побольше витаминов, фруктов и овощей. Лучше снизить употребление мяса в пользу рыбы», — добавил Ланг.

При этом следует уделить внимание занятию спортом: даже разминка в течение 15-20 поможет взбодриться. Не стоит забывать и об отдыхе, напомнил эксперт. Быстрое погружение в умственную или физическую работу после длительных праздником может привести к выгоранию. По словам Ланга, для этого нужно 30-40 минут в день побыть одному, наедине со своими мыслями.

Ранее психолог Александр Тхостов объяснил депрессивные мысли во время новогодних праздников. По его словам, они рождаются от завышенных ожиданий. В таком случае следует помнить, что реализовать свои планы можно и в новом году, напомнил специалист.

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