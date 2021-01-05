Психолог перечислил признаки болезненной зависимости от смартфона

Психолог Дмитрий Синарев перечислил в беседе с агентством «Прайм» признаки болезненной зависимости от смартфона.

По его словам, зависимого от смартфона человека достаточно просто определить по его поведению. Такой человек будет всегда держать гаджет или в руках, или рядом с собой. «Такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета», — сказал эксперт. Он отметил, что доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости.

Кроме того, человеку, который зависит от гаджета, легче передать свое отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов. «Мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью», — сказал психолог, добавив, что главное опасность состоит в том, что люди становятся программируемы и, как следствие, управляемы.

В январе прошлого года преподаватель Бостонского университета Джоэл Ренстром приравняла зависимость от смартфонов к курению. По мнению ученого, у пассивного курения и зависимости от гаджетов есть много общего. Это влияет на детей, которым родители неосознанно прививают привычку доставать смартфон в любое свободное время. Исследователь привела пример матери, которая во время кормления свободной рукой держит смартфон.