Зависимость от смартфонов приравняли к курению

Преподаватель Бостонского университета Джоэл Ренстром приравняла зависимость от смартфонов к курению. Статья Ренстром опубликована на сайте The Conversation.

По мнению ученого, у пассивного курения и зависимости от гаджетов есть много общего. Ренстром заявила, что в США 96 процентов населения имеют смартфоны, и большая часть американцев замыкается на своих девайсах. Это влияет на детей, которым родители неосознанно прививают привычку доставать смартфон в любое свободное время.

Исследователь привела пример матери, которая во время кормления свободной рукой держит смартфон. По ее мнению, такая привычка с младенчества демонстрирует ребенку поведенческий паттерн, который укладывается в его памяти. «Человеческий мозг развивается до 25 лет. Тем более двухмесячный или двухлетний ребенок не в состоянии осмыслять действительность», — заявила Ренстром.

В заключении ученый подчеркнула, что даже в подростковом возрасте, когда дети понимают опасность зависимости от гаджетов, они не в силах бороться с привычкой. По ее мнению, нарушающие табу родители дают им сигнал и неосознанно подталкивают к зависимости от смартфонов, как пассивное курение может подтолкнуть к активному курению.

В 2017 году аналитики зафиксировали повышенный интерес к кнопочным телефонам. Увеличившиеся продажи традиционных девайсов без сенсорного экрана и доступа в интернет связали с усталостью потребителей от круглосуточного доступа к соцсетям и осознанным потреблением информации.

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