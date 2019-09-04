Женщина играла по ночам на телефоне и заработала опасную глазную болезнь

Жительница Китая играла по ночам на телефоне при выключенном свете и заболела глаукомой. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

29-летняя китаянка пристрастилась к играм на телефоне перед сном. Постепенно ее увлечение переросло в зависимость: она проводила перед экраном смартфона ночи напролет. Вскоре женщина почувствовала жжение в глазах и на пару дней отказалась от игр допоздна.

Когда геймерша продолжила играть на телефоне, ее глаза воспалились и покраснели. Она решила пройти диагностику в больнице. Медики обнаружили у нее глаукому — опасное глазное заболевание, характеризующееся повышенным внутриглазным давлением и снижением остроты зрения.

Заместитель директора отделения офтальмологии подчеркнул, что длительное использование смартфонов в темноте вызывает сухость, отеки и усталость глаз и может привести к повреждению зрительного нерва и слепоте.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, девятилетний ребенок испортил зрение из-за пристрастия к мобильным играм. Во время летних каникул мальчик не отрывался от экрана по десять часов в сутки.

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