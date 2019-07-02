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Двухлетняя девочка играла с телефоном матери и по ошибке заказала дорогой диван

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В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, двухлетняя девочка заказала на сайте Amazon диван за 430 долларов (27,2 тысячи рублей), пока ее мать спала. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Изабелла Макнил (Isabella McNeil) открыла приложение Amazon, чтобы найти диван. Она передала своей двухлетней дочери телефон и не закрыла программу. Через некоторое время женщина узнала, что к ней едет диван, увидев уведомление от Amazon.

«Я была просто в шоке. Я подумала о том, что я просто заказала мебель во сне», — рассказала она.

Выяснилось, что ее дочь, двухлетняя Рейна (Rayna) открыла приложение и воспользовалась функцией покупки в один клик. Макнил попыталась отменить заказ, однако ей сообщили, что тогда придется заплатить 79 долларов (4,9 тысячи рублей) за отказ и 100 долларов (6,3 тысячи рублей) за доставку. Сейчас американка пытается продать диван онлайн.

Макнил предупредила остальных родителей о том, что им стоит закрывать от детей подобные приложения, чтобы избежать повторения таких ситуаций.

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