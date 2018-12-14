Игра на телефоне во время грозы погубила девочку

В Индонезии игравшая в игру на телефоне девочка умерла после удара молнии. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Инцидент произошел в одной из деревень муниципалитета Богор, провинция Западная Ява, в среду, 12 декабря. Шестилетняя Салсабила Аю Путри (Salsabila Ayu Putri) во время ливня с грозой играла в приложение на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству.

В дом ударила молния. Мать девочки Видия (Widiya) выдернула зарядное устройство из розетки, и ее ударило током. Она обернулась и увидела, что Салсабила лежит на полу, ее правая щека касается телефона. Видия подняла ребенка и увидела, что на лице девочки остался ожог, а ее грудь почернела.

Женщина бросилась за помощью к соседям, но было слишком поздно: Салсабила уже перестала дышать.

По словам представительницы полиции муниципалитета Иты Пуспиты (Ita Puspita), семья отказалась проводить вскрытие девочки.

В августе сообщалось о мальчике, который сумел выжить после удара молнии благодаря скейтборду. Родители ребенка считают, что металлические детали в скейтборде отчасти приняли разряд на себя и заземлили его.

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