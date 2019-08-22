Мальчик окосел из-за игр на мобильном телефоне

В китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, девятилетний ребенок испортил зрение из-за пристрастия к мобильным играм. Об этом сообщает AsiaOne.

Во время летних каникул мальчик не отрывался от экрана по десять часов в сутки. Он отказывался слушать отца и убегал с мобильным телефоном, как только тот отворачивался. В итоге его пришлось отвести к врачу.

У ребенка обнаружили косоглазие, которое могло быть вызвано продолжительным использованием телефона. Врач посоветовал на срок от трех до шести месяцев существенно ограничить время, которое мальчик проводит перед экраном. Если улучшения не наступит, понадобится хирургическая операция.

Несмотря на это, ребенок не намерен менять свои привычки. Когда ему предложили на время отказаться от телефона, он невозмутимо ответил: «Нет, я не могу».

В 2018 году сообщалось, что у жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, которая целую неделю не выпускала из руки мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы. У женщины диагностировали теносиновит — воспаление синовиальных влагалищ сухожилий.

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