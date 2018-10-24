У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном

У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, несколько дней подряд не выпускавшей из руки мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы. Об этом сообщает Shanghaiist.

Проблемы начались после того, как женщина ушла в недельный отпуск. Все это время она провела с телефоном в руке, откладывая его только перед сном. Через несколько дней у нее заболела кисть правой руки, а пальцы, которыми она держала телефон, застыли в одном положении. Ей пришлось обратиться к врачу.

У женщины диагностировали теносиновит — воспаление синовиальных влагалищ сухожилий. После лечения подвижность пальцев восстановилась. Чтобы избежать повторения этой ситуации, врач посоветовал ей впредь время от времени откладывать телефон и давать руке отдохнуть.

17 октября сообщалось, что в Китае маленькая девочка провалилась под поезд, пока ее мать была увлечена происходящим на экране смартфона. Ребенок отделался испугом и шишкой на голове.

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