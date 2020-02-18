Россиянам назвали самые вредные повседневные привычки

Привычка грызть ручку или карандаш, а также постоянное использование смартфона негигиеничны и могут пагубно отразиться на здоровье человека. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов, передает «Вечерняя Москва».

По словам Водовозова, люди постоянно покусывают разные мелкие предметы и не считают это дурной привычкой, однако из-за этого могут сколоться или «проточиться» зубы. Так же рискуют люди, которые «перекусывают» что-то на работе, например швейные нити или скотч.

Одной из самых вредных привычек Водовозов также назвал постоянное использование смартфонов. Он пояснил, что люди не расстаются с устройствами в общественном транспорте и туалете, после чего берут его с собой в постель или за обеденный стол. По словам терапевта, смартфон грязнее денег. Он посоветовал протирать его антибактериальными салфетками.

Водовозов также напомнил, что частое использование смартфонов вызывает интернет-зависимость, портит зрение и осанку, а также повышает риск аварий из-за невнимательности их владельцев.

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