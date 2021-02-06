Российский психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с RT назвал причины постоянных опозданий людей.

По словам российского специалиста, опаздывающие люди, как правило, переоценивают себя и недооценивают тех людей, с которыми встречается. Также это наблюдается и у неуверенных в себе людей. «Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — объяснил врач.

Файнзильберг также отметил, что к постоянным опозданиям склонны депрессивные или субдепрессивные люди. Если сотрудник регулярно опаздывает на работу, то это может быть связано с неудовлетворением собой либо с профессиональным выгоранием. С точки зрения психологии, таким людям надо менять сферу деятельности.

Для борьбы с постоянными опозданиями психотерапевт посоветовал соблюдать режим дня и ночи, режим труда и отдыха. «Люди, которые живут в таком ритме, живут долго и счастливо», — заключил специалист.

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