Доказана польза перерывов на работе

Ученые из Университета Северной Каролины доказали, что сотрудники, периодически отвлекающиеся от работы, больше вовлечены в свою деятельность и меньше устают. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты проанализировали две группы офисных работников — 98 человек из США и 222 — из Южной Кореи. Участники исследования рассказывали специалистам о качестве сна и общем уровне усталости.

Также ученые собирались выяснить, как влияет плохой ночной сон на частоту перерывов в течение рабочего дня. Оказалось, что уставшие уже с утра сотрудники больше отвлекались от работы, чем их коллеги. Однако короткие эпизоды отдыха снижали общую усталость и увеличивали интерес к работе.

Ранее врач высшей категории, невролог ГКБ №17 Москвы Инесса Колчу назвала россиянам несколько способов борьбы с хронической усталостью. По ее словам, есть медикаментозные способы лечения, но принимать препараты можно только по назначению врача. Среди других методов врач назвала общеукрепляющие мероприятия: уход от стрессовых ситуаций по возможности, избегание переутомления. Кроме того, стоит постараться изменить рабочий график, оставляя достаточное время для отдыха.