Россиянам начали отказывать в работе из-за безграмотности

Проблемы с русским языком в резюме оказались одной из самых частых причин для того, чтобы отказаться от рассмотрения кандидата на вакансию на первом этапе. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

Почти половина работодателей (47 процентов) начали следить за орфографией и пунктуацией соискателей и обращать внимание на безграмотность. При этом 40 процентов работодателей отсеивают более половины резюме уже на первом этапе поиска сотрудника, а треть отказываются от кандидата после первого негативного впечатления.

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Главной причиной моментального отказа стало несоответствие требованиям, указанным в вакансии. Об этом рассказали 69 процентов респондентов. Еще 45 процентов считают слишком подозрительной частую смену работы, 24 процента отталкивает недостоверность указанной информации, а 11 процентов смущает слишком долгий перерыв в работе.

Также 16 процентов работодателей заявили, что их не устраивает слишком большое количество ненужной информации в резюме, 12 процентов обращают внимание, если соискатели путают навыки с личными качествами. Кроме того, для 7 процентов критична фотография и для такого же количество — уместно оформленное резюме.

Идеальным резюме три четверти опрошенных назвали грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки, треть хотели бы видеть в нем только цифры и факты, четверть — портфолио, а 23 процентам обязательно описание сильных сторон кандидата. Также 13 процентов хотят видеть релевантное высшее или дополнительное образование, а 11 процентов предпочитают обнаружить в резюме ссылки на личные страницы в соцсетях.

В исследовании сервиса приняли участие более тысячи руководителей российских компаний и HR-директоров. Опрос проводился в октябре этого года во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что 22 процента российских работодателей мотивируют сотрудников с помощью угрозы увольнения, а девять процентов штрафуют за отсутствие желания работать.