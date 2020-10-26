Оценено влияние внешности при устройстве россиян на работу

Представители российских компаний оценили влияние внешности соискателей при трудоустройстве. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». Внешний вид играет большую роль для 74 процентов работодателей, одновременно они подчеркивают, что навыки потенциальных работников для них важнее.

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Также для компаний важно соответствие соискателя требованиям вакансии — так ответили 69 процентов респондентов, почти половина (49 процентов) указали на важность пунктуальности, а 37 процентов респондентов ответили, что их интересует позитивное мышление работников.

Только 6 процентов участников опроса признали, что внешний вид для них первичен и может сыграть ключевую роль при трудоустройстве. Еще 7 процентов оценивают соискателей по чувству юмора, 5 процентов обращают внимание на семейное положение, а 4 процента — на хобби и увлечение потенциальных работников. Опрос проводился в сентябре 2020 года, в нем участвовали свыше тысячи представителей российского бизнеса.

Кроме того, многие работодатели верят в астрологию: каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя. В компаниях, где сотрудников больше сотни, 100 процентов работодателей заявили, что знак зодиака — необходимый параметр при приеме на работу.