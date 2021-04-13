В ЛДПР предложили повысить оклад учителя до трех прожиточных минимумов

В ЛДПР предложили повысить базовый оклад школьного учителя до размера трех прожиточных минимумов в регионе. Соответствующий законопроект намерен внести в нижнюю палату депутат от партии, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг», — сказал Зайцев.

Согласно законопроекту, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума, а минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что прожиточный минимум в 2021 году составляет 11 653 рубля. Так, учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. «Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 норма-часов преподавательской работы», — уточняется в тексте. При этом средняя учительская зарплата по России составит 45 тысяч рублей.

Помимо этого, предлагается, чтобы разница между зарплатами директора школы и учителя не превышала один к четырем.

В марте глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в правительстве разрабатывают единую модель оплаты труда учителей. В ближайшее время модель будет представлена на обсуждение депутатам парламента страны. Он добавил, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону.