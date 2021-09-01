Президент России Владимир Путин дал совет школьникам проверять информацию из источников, которые их окружают. Об этом он заявил во время общения с ними во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

Путин предупредил их о том, что в современном мире стало очень много ресурсов с различными сведениями, однако проблема заключается в качестве информации.

«Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», — сказал глава государства.

Глава государства добавил, что общество «Знание» советуется по узким направлениям с профессионалами и специалистами, которым можно доверять. По его словам, на основе такой информации можно строить представления о различных явлениях.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом нового учебного года. Рабочий визит главы государства во Владивосток продлится с 1 по 4 сентября.