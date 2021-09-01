Президент Путин прибыл во Владивосток для общения со школьниками и встречи с губернатором

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в День знаний он пообщается со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

Кроме того, глава государства поучаствует в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане по видеосвязи. На вечер запланирована его встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития края.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что рабочий визит Путина во Владивосток состоится с 1 по 4 сентября. Глава государства посетит новый Дальневосточный морской тренажер Морского государственного университета имени адмирала Невельского. 3 сентября запланировано его присутствие на пленарной сессии VI Восточного экономического форума.