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Путин прибыл во Владивосток

Президент Путин прибыл во Владивосток для общения со школьниками и встречи с губернатором
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в День знаний он пообщается со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

Кроме того, глава государства поучаствует в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане по видеосвязи. На вечер запланирована его встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития края.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что рабочий визит Путина во Владивосток состоится с 1 по 4 сентября. Глава государства посетит новый Дальневосточный морской тренажер Морского государственного университета имени адмирала Невельского. 3 сентября запланировано его присутствие на пленарной сессии VI Восточного экономического форума.

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