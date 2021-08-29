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Путин посетит космодром Восточный в начале сентября

Песков: президент России Путин планирует сделать остановку на космодроме Восточный
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Фото: Globallookpress.com

В начале сентября президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со слов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», — рассказал представитель Кремля. Во Владивостоке российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября.

В июне стало известно, что следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела из-за махинаций на сотни миллионов рублей на космодроме Восточный. Замглавы «Роскосмоса», курировавший космодром, был уволен с занимаемой должности.

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