Путин посетит космодром Восточный в начале сентября

В начале сентября президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со слов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», — рассказал представитель Кремля. Во Владивостоке российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября.

В июне стало известно, что следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела из-за махинаций на сотни миллионов рублей на космодроме Восточный. Замглавы «Роскосмоса», курировавший космодром, был уволен с занимаемой должности.