Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
На Украине предложили выдать ей задержанных в Белоруссии «российских наемников»
На парковке элитного ЖК в Москве высадили коноплю 
Половина россиян не поверила в высадку США на Луну
Российскую семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа
Козу арестовали за хождение без медицинской маски
В России отреагировали на данные о задержании в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера
Водонаева рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии
Появились кадры задержания «российских наемников» в Белоруссии
Новости партнеров

Назван строитель недостроенного Восточного

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: ЦЭНКИ Космодромы России / YouTube

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) определен генеральным подрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству девяти объектов первой очереди космодрома Восточный, сообщает «Роскосмос».

Согласно данным госкорпорации, будут достроены, в частности, комплексы хранения компонентов ракетного топлива, эксплуатации районов падения и по переработке строительных и твердых бытовых отходов. Также будет завершено возведение промышленных строительно-эксплуатационных баз №1 и №2, метеокомплекса, автомобильных и железных дорог.

«Все эти объекты были не достроены предыдущим подрядчиком», — отмечает госкорпорация.

По словам генерального директора ЦЭНКИ, в рамках данных работ приоритет он бы отдал комплексу хранения компонентов ракетного топлива, необходимого для запуска тяжелой «Ангары» в 2023 году.

В июне заместитель генерального директора ЦЭНКИ Сергей Костарев заявил, что «Роскосмос» не будет заглублять большинство строящихся объектов на космодроме Восточный.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

В сентябре 2018 года на сайте госзакупок появилась заявка на срочные работы по устранению пустот, найденных под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет «Союз-2» на Восточном.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роскосмос» отказался заглублять «пустотный» Восточный
При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль
Под космодромом Восточный обнаружили пустоты
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.

«О них велели забыть»

Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
13:50Сегодня

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

12:32Сегодня

Женщина-летчик рассказала о прицеливании F-35

11:30Сегодня

В Индии объяснили «неудачу» России с Китаем

Наука и техника00:0118 июля

Конец войны

Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
10:21Сегодня

МиГ-29 показали внутри Ан-22

09:02Сегодня

Назван срок жизни PlayStation 5

04:20Сегодня

Выявлен разрушающий рак сорт марихуаны

Наука и техника00:0417 июля

Кровавая жатва

Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
00:06Сегодня

В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400

23:5728 июля

США увидели «серьезную проблему» в новых российских подлодках

19:5428 июля

Создана самая быстрая в мире зарядка для смартфонов

Россия
Путин предупредил о риске ситуации с коронавирусом «качнуться в любую сторону»
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
Москвичи подрались из-за пса и распылили газовый баллончик на ребенка в коляске
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу»
Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
В Москве приступят к ранней диагностике онкологических заболеваний
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Раскрыты итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября
Все материалы
Мир
США допустили экспорт вакцины от коронавируса
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Стало известно о массовом голоде среди детей из-за пандемии
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами
Все материалы
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россиян предупредили о вреде холодного чая
Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
«Роснефть» и «Норникель» станут партнерами в области топливообеспечения
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
Популярная соцсеть удалила публикацию Трампа о лекарстве от коронавируса
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
Все материалы
Ценности
В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром
Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
Mercedes-Benz S-Class получит проекционный дисплей с дополненной реальностью
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Очередь за новым Ford Bronco растянулась на полтора года
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы