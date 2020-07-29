Назван строитель недостроенного Восточного

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) определен генеральным подрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству девяти объектов первой очереди космодрома Восточный, сообщает «Роскосмос».

Согласно данным госкорпорации, будут достроены, в частности, комплексы хранения компонентов ракетного топлива, эксплуатации районов падения и по переработке строительных и твердых бытовых отходов. Также будет завершено возведение промышленных строительно-эксплуатационных баз №1 и №2, метеокомплекса, автомобильных и железных дорог.

«Все эти объекты были не достроены предыдущим подрядчиком», — отмечает госкорпорация.

По словам генерального директора ЦЭНКИ, в рамках данных работ приоритет он бы отдал комплексу хранения компонентов ракетного топлива, необходимого для запуска тяжелой «Ангары» в 2023 году.

В июне заместитель генерального директора ЦЭНКИ Сергей Костарев заявил, что «Роскосмос» не будет заглублять большинство строящихся объектов на космодроме Восточный.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

В сентябре 2018 года на сайте госзакупок появилась заявка на срочные работы по устранению пустот, найденных под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет «Союз-2» на Восточном.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.