Под космодромом Восточный обнаружили пустоты

Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружили пустоты. «Роскосмос» поручил их срочно устранить, ремонт обойдется в 4,57 миллиона рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок.

Договор на осуществление работ заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске.

Как отмечает источник ТАСС, оценка состояния платформы проводилась в июле.

Стартовый комплекс космодрома был построен в 2012-2016 годах под ракеты «Союз-2». Первый запуск прошел в апреле 2016-го.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.

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