Уволен курировавший строительство Восточного заместитель Рогозина

Заместителя главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, курировавшего строительство космодрома Восточный, уволили с занимаемой должности. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает в четверг, 3 июня, РИА Новости.

Он подчеркнул, что новую кандидатуру на указанный пост предложат на грядущем наблюдательном совете госкорпорации в среду, 9 июня.

В пресс-службе организации агентству также сообщили, что Юрий Росляк, ранее занимавший должность замгендиректора по капитальному строительству, перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило два уголовных дела. В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» за невыполненные работы 600 миллионов рублей. В другом организация представила фиктивные документы и похитила еще почти 60 миллионов рублей, не выполнив строительно-монтажные работы.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.