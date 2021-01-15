Продавшие из-за нужды машины олигархи взялись достраивать скандальный космодром

Российский олигарх, владелец и глава группы компаний Crocus Group Араз Агаларов, сын и бизнес-партнер которого Эмин в прошлом году из-за кризиса вынужден был распродать личные машины и взять кредит для выполнения обязательств компании, взялся достраивать скандальный космодром «Восточный», пишет РБК со ссылкой на данные портала госзакупок.

Контракт, который дочерняя структура Crocus Group, компания «Крокус», заключила с «Дирекцией космодрома Восточный», входящей в «Роскосмос», касается строительства первого этапа аэропорта на территории космодрома в Амурской области. Сумма контракта 28 миллиардов рублей. Ожидается, что второй этап работ обойдется государству в семь миллиардов, однако подрядчик пока не выбран.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?

«Роскосомос» планирует осуществлять через будущий аэропорт гражданские и экспериментальные рейсы на внутренних и международных направлениях. Первый этап строительства должен быть завершен к 2024 году, второй — к 2029-му.

Космодром «Восточный» получил скандальную известность благодаря многочисленным финансовым нарушениям и хищениям во время строительства, начатого в 2011 году. В настоящий момент достраивается вторая очередь сооружения, первый успешный запуск на котором состоялся в 2016 году.

В прошлом году сын Араза Агаларова Эмин, занимающий пост вице-президента Crocus Group, а также известный как певец, рассказал, что вместе с отцом взял личные кредиты для исполнения обязательств компании по выполнению работ и обслуживанию банковских кредитов. Агаларову-младшему также пришлось продать три личных автомобиля.