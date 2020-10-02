«Роскосмосу» дополнительно помогут из бюджета

В проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов появился новый пункт, который позволяет оказать дополнительную помощь госкорпорации «Роскосмос», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Речь идет о праве не возвращать 4,7 миллиарда рублей, если их удастся заработать на отправке иностранных космонавтов к МКС. Эти деньги должны быть потрачены на развитие пилотируемой космонавтики. В настоящее время доход, который «Роскосмос» получает от полетов к МКС, должен полностью зачисляться в федеральный бюджет.

В общей сложности в 2021 году госкорпорация должна получить на исследование и использование космического пространства 77,7 миллиарда рублей. Это на 6,9 процента больше, чем в предыдущем проекте бюджета.

Однако если ранее предполагалось резко увеличить расходы на эти цели в 2022, то теперь выделенная сумма окажется на 40 процентов меньше планов — 73,5 миллиарда рублей. Всему «Роскосмосу» выделят 154,3 миллиарда рублей в 2021 году и немногим меньше в следующие два года — 151,1 миллиарда рублей.

Из них более двух миллиардов рублей в год предполагается тратить на подготовку космонавтов, 4,6 миллиарда — на космодром Байконур, а 3,6 миллиарда — на космодром Восточный. Прикладные научные исследования обойдутся в 82-86 миллиардов рублей, закупка товаров и услуг для федеральной космической программы — 25-28 миллиардов.

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр финансов Антон Силуанов поспорили о тратах на космос. Первый требовал увеличить финансирование, а второй указывал, что госкорпорация не в состоянии освоить выделенные средства, и те лежат мертвым грузом и не приносят пользу государству.

Тем временем «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) договорились о строительстве аналога американского Crew Dragon — многоразового транспортного космического корабля. Ожидается, что он будет в два раза дешевле в эксплуатации, чем разработка SpaceX, а полеты начнутся уже через несколько лет — в 2025 году.

Ранее аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования.