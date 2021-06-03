На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 миллионов рублей. В другом организация представила фиктивные документы и похитила еще почти 60 миллионов рублей, не выполнив строительно-монтажные работы.

По предварительным данным, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и акционерным обществом ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2» в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на сумму более четырех миллиардов рублей.

С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 миллионов рублей, при этом обязательств на объекте было выполнено всего на 100 миллионов рублей. В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В другом уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). К строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль». Обе организации с сентября по ноябрь 2020 года представили в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 миллиона рублей. В результате должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.