Российский «Восточный» остался с браком

Завершение строительства стартового и технологического комплексов, а также водозаборных сооружений первой очереди космодрома Восточный, намеченное на конец марта 2020 года, до сих пор не выполнено в полном объеме, сообщил ТАСС заместитель генерального директора «Роскосмоса» по капитальному строительству Юрий Росляк.

«По трем объектам особым порядком проводится завершение строительства с учетом результатов проведенного в январе — апреле 2020 года технического обследования качества выполненных работ, выявления дефектов и строительного брака, допущенного предыдущим исполнителем ГВСУ [Главное военно-строительное управление] №6», — сказал менеджер.

Окончательное завершение строительства трех объектов, в настоящее время возведенных не до конца или остающихся бракованными, согласно Росляку, должно произойти не позднее 1 октября 2020 года.

По его словам, «основной объем строительно-монтажных работ выполнен», а «отсутствие оценки реального состояния зданий и сооружений на начальном этапе в 2017 году не позволило определить в целом порядок, сроки и объем планируемых к завершению работ, в связи с чем заявленные сроки не исполнены».

В июне заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Сергей Костарев заявил, что, «в отличие от космодрома Плесецк, практически все сооружения стартового комплекса на Восточном не заглублены».

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного.

В сентябре 2018 года на сайте госзакупок появилась заявка на срочные работы по устранению пустот, найденных под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет «Союз-2» на Восточном.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время там завершается строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2», и ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.