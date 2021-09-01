Путин оценил численность россиян без катаклизмов XX века в 500 миллионов

Путин: население России без двух распадов страны в XX веке могло достичь 500 миллионов

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы не два распада страны, произошедшие в XX веке, население России, по некоторым оценкам, сейчас достигало бы 500 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 сентября.

Глава государства напомнил, что в прошлом столетии дважды «рассыпалась российская государственность»: во время революции 1917 года и после развала СССР в 1991 году.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна», — считает российский лидер.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, вспоминая обстоятельства распада СССР, увидел сходство последнего советского лидера Михаила Горбачева и деятелей Временного правительства, которое пришло к власти после свержения последнего российского императора Николая II.

Распад Российской империи начался после свержения последнего русского царя Николая II в феврале 1917 года. В последующие несколько месяцев в стране существенно усилились процессы дезорганизации в экономике, государственном управлении и в военной сфере, что в условиях участия России в Первой мировой войне имело фатальные для государства последствия. В октябре 1917 года Временное правительство было свергнуто большевиками, которые ценой значительных территориальных уступок заключили сепаратный мир, необходимый им для удержания власти.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

