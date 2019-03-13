Названы цели разорения старых могил после Октябрьской революции

Уничтожение и разорение старых кладбищ на территории России после Октябрьской революции преподносилось как помощь новой власти. Об этом рассказала профессор кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета Екатерина Красильникова, пишет «Сибирь.Реалии».

По ее словам, массовая ликвидация могил большевиками по всей стране началась еще с середины 20-х годов прошлого века. Их ломали, вычищали, а на освободившемся месте нередко организовывали новые памятные места.

Как считает эксперт, у этого явления могли быть разные причины. В качестве примера собеседница издания рассматривает историю одного из дореволюционных погостов в Новониколаевске (на территории современного Новосибирска).

Так, одним из факторов его разрушения могло служить запустение: после военных действий за могилами ухаживать было зачастую некому, и, кроме того, на многих из них образовались груды тел погибших в сражениях или умерших, которых не успевали хоронить.

Другой причиной могло служить желание новой власти «решительнее расставаться с прошлым». «Они старались быстрее создать город социалистического типа, избавиться от "пережитков" дореволюционной культуры. К тому же на этом кладбище были похоронены "отцы города", память о них для новой власти была не нужна», — пояснила Красильникова.

В некоторых регионах, например в Барнауле (Алтайский край), захоронения вскрывали ради оставленных в них ценностей. «Искали кольца, кресты, золотые зубы, к поискам привлекали даже детей. (...) Могилы разорили и бросили, собаки кости по городу таскали, дети черепами в футбол играли. Все это подавалось как необходимая помощь молодой советской власти», — рассказала эксперт.

Кроме того, к примеру, жители Омска были вынуждены создавать памятные мемориалы своему земляку, революционеру Валериану Куйбышеву. «Для всех погибших соратников Сталина, даже если они покончили с собой, как Куйбышев (по официальной версии, причиной его смерти стала закупорка тромбом правой коронарной артерии сердца — прим. «Ленты.ру») или [Серго] Орджоникидзе, создавались карликовые культы, они поддерживали основной культ — сталинский», — пояснила собеседница издания, добавив, что подобные явления затмевали реальную историю местности.

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В то же время, по словам Красильниковой, жители отдельных российских городов вставали на защиту памятных мест, доказывая местным властям, что это значимые художественные и исторические памятники. Например, директор краеведческого музея из Томской области пытался отстоять могилу и келью старца Федора Кузьмича. Позже активиста репрессировали, он умер на Соловках.

Собеседница издания отметила, что в настоящее время жители некоторых регионов частично восстанавливают разрушенные дореволюционные могилы. «В 2005 году в Омске на месте бывшего мемориального казачьего кладбища навели порядок, нашли обломки надгробий, сложили их и создали мемориальный сквер, восстановили небольшую церковь», — рассказала она.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века. Она произошла в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года. В ходе вооруженного восстания было свергнуто временное правительство России, а к власти пришли большевики.

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