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Горбачев назвал ответственных за развал СССР

Горбачев заявил, что организаторы путча были ответственны за развал СССР
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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ответственными за развал Советского Союза являются организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал Беловежские соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, организаторы путча утверждали, что пытались сохранить страну. Однако последствия их действий оказались катастрофическими, подчеркнул Горбачев.

Он также добавил, что не раз высказывал свое мнение о событиях августа 1991 года. Экс-президент СССР рассказал, что отказался подписывать требования путчистов, которые, «изолировав его в Форосе и отключив все виды связи», прислали своих представителей.

В своем заявлении, которое было адресовано Съезду народных депутатов и Верховному Совету, Горбачев заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти.

Ранее бывший президент СССР прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, неудачу следовало признавать раньше, на данный момент нужно делать выводы из ситуации в стране. Также Горбачев отметил, что как минимум нужно не повторять подобных ошибок.

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