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Пушков оценил похвалу шведского издания в адрес «развалившего СССР» Горбачева

Сенатор Пушков прокомментировал статью Svenska Dagbladet с похвалой в адрес Горбачева
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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский сенатор Алексей Пушков оценил вышедшую в шведском издании Svenska Dagbladet статью, авторы которой призвали похвалить первого президента СССР Михаила Горбачева за развал СССР. Своим мнение он поделился в личном Telegram-канале.

«От кого и хула — похвала, а от кого и похвала хуже хулы», — прокомментировал публикацию шведских журналистов Пушков.

Ранее Svenska Dagbladet написало, что основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, стали решения, принятые главой государства Михаилом Горбачевым. Как отметили журналисты, реформы, который проводил Горбачев, были провальными и подорвали позиции СССР в области экономики и военной сфере.

При этом издание посчитало, что для мира в целом приведшая к развалу Советского Союза политика стала настоящим благословением.

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