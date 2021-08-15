Пушков оценил похвалу шведского издания в адрес «развалившего СССР» Горбачева

Российский сенатор Алексей Пушков оценил вышедшую в шведском издании Svenska Dagbladet статью, авторы которой призвали похвалить первого президента СССР Михаила Горбачева за развал СССР. Своим мнение он поделился в личном Telegram-канале.

«От кого и хула — похвала, а от кого и похвала хуже хулы», — прокомментировал публикацию шведских журналистов Пушков.

Ранее Svenska Dagbladet написало, что основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, стали решения, принятые главой государства Михаилом Горбачевым. Как отметили журналисты, реформы, который проводил Горбачев, были провальными и подорвали позиции СССР в области экономики и военной сфере.

При этом издание посчитало, что для мира в целом приведшая к развалу Советского Союза политика стала настоящим благословением.