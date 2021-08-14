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В Швеции поблагодарили Горбачева за распад СССР

Svenska Dagbladet: Горбачева следует поблагодарить за развал Советского Союза
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.

Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.

В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.

При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.

Ранее в августе Горбачев сам назвал два удара, которые, как он считает, разрушили Советский Союз. По его мнению, первым из них стала попытка государственного переворота в августе 1991 года, а вторым — «декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии».

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