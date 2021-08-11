«Партийный хозяин» Москвы обвинил Горбачева в причастности к заговору ГКЧП

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был причастен к организации заговора ГКЧП. С таким обвинением в его адрес в интервью «Ленте.ру» выступил последний в истории «партийный хозяин» Москвы — первый секретарь столичного горкома КПСС Юрий Прокофьев.

«На мой взгляд, путч случился в августе потому, что июльский пленум ЦК принял решение о проведении внеочередного съезда партии в октябре 1991 года. Горбачева явно бы не оставили. А лишись он должности генерального секретаря ЦК КПСС, не остался бы и президентом СССР», — сказал он, добавив, что путч нужен был Горбачеву, чтобы «удержать власть и продолжить добивать Советский Союз».

По словам собеседника «Ленты.ру», выступление ГКЧП было провокацией, которая привела к закрытию КПСС и изменению общественно-политического строя в стране.

«Думаю, что не все члены ГКЧП знали об этом [о готовящейся провокации]. Часть из них считала, что они выступают в защиту страны, существующего строя и порядка. При этом другие рассчитывали в результате переворота прийти к власти», — предположил Прокофьев, отметив, что «кое-кто из руководителей организовал этот переворот с единственной целью — довести до конца изменение общественно-политического строя в стране и покончить с КПСС».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.