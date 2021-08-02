Горбачев назвал причину кровавого разгона митинга в Тбилиси в 1989 году

Причиной кровавого разгона митинга 4 апреля 1989 года в Тбилиси стало желание лидеров грузинской компартии «отсидеться в бункере» вместо того, чтобы вступить в диалог с протестующими. Об этом в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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По его словам, в разгар перестройки в национальных движениях стремительно начали набирать силу сепаратистские тенденции. Этот процесс усугублялся неумением коммунистических лидеров работать в условиях демократизации, а потому, когда многотысячная толпа вышла на протест «они растерялись».

«Об этом тяжело вспоминать. Но я могу с чистой совестью сказать: решение о разгоне митинга в Тбилиси было принято за моей спиной, вопреки моей воле», — заявил Горбачев. Он также назвал своим политическим кредо решение любых проблем «без применения силы и крови».

4 апреля 1989 года лидерами грузинского национального движения в Тбилиси был организован митинг. Участники требовали демократизации политической жизни и выхода Грузии из состава СССР. Протест продолжался в течение пяти дней, пока утром 9 апреля военнослужащие не начали разгон. Они перекрыли большинство выходов с площади, а затем применили слезоточивый газ и саперные лопатки против демонстрантов, в том числе женщин и подростков. Жертвами этих событий стали более 20 человек, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.