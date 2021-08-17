Описана ситуация вокруг дачи Горбачева в Крыму в дни путча ГКЧП 1991 года

Описана обстановка вокруг дачи Горбачева в крымском Форосе в дни путча ГКЧП 1991 года

Ситуация в Форосе, где, как считается, во время выступления ГКЧП в августе 1991 года на своей даче был заблокирован силовиками президент СССР Михаил Горбачев, на самом деле была спокойной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала Марина Кузнецова, инженер, дочь заслуженного архитектора РСФСР Александра Кузнецова, которая в те дни отдыхала в Форосе.

«Потом доводилось читать, что дачу Горбачева блокировали с моря. Проводили чуть ли не спецоперацию. Но лично я такого не видела. Ни военных кораблей, ни людей с оружием. Да и какой-то напряженности вроде особо не было», — вспоминала она.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что о происходящем в Москве она и ее спутники узнавали по радио, а также получали отрывочные сведения из расположенного неподалеку санатория, где отдыхали представители советской элиты.

«Врезалось в память сообщение о самоубийстве одного из путчистов. Но мы возвращаться домой не захотели. Решили: будем отдыхать и купаться. А в Москве разберутся и без нас», — рассказала Кузнецова.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

Последний советский лидер Михаил Горбачев, по его словам, был заблокирован на своей даче в Форосе. Некоторые подвергают это сомнению, указывая, что прилетевшие к нему 21 августа на встречу заговорщики ГКЧП были вынуждены стоять под забором президентской дачи, поскольку Горбачев не хотел их принимать. Президент СССР вернулся в Москву после того, как его на своем самолете забрал Александр Руцкой.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.