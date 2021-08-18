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Володин увидел сходство Горбачева и деятелей Временного правительства 1917 года

Председатель Госдумы Володин назвал причины распада СССР
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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вспоминая обстоятельства распада СССР, увидел сходство последнего советского лидера Михаила Горбачева и деятелей Временного правительства, которое пришло к власти после свержения последнего российского императора Николая II. Об этом он в среду, 18 августа, написал в своем Telegram-канале.

«Популизм и демагогия разрушительны. Отличительной чертой пришедших к власти в 1917 году, да и того же Горбачева, было умение красиво говорить. Да, это важное качество для донесения своих мыслей и программы своей партии до избирателей. Но отнюдь не главное», — считает политик.

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Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что, говоря о событиях распада страны в 1991 году, следует вспомнить обстоятельства 1917 года.

«И тогда, и в девяностых наша страна переживала трагические дни. (…) И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства», — констатировал Володин.

Он выразил мнение, что причиной развала Советского Союза стала слабость Горбачева как политика, он не смог сплотить вокруг себя элиты и сохранить государство.

«Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились», — подчеркнул председатель Государственной Думы.

Михаил Горбачев стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также единственным в истории президентом СССР. После заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР он отказался от борьбы и был отстранен от власти. В результате Советский Союз развалился.

Временное правительство было создано в России после свержения последнего русского царя Николая II в феврале 1917 года. В последующие несколько месяцев в стране существенно усилились процессы дезорганизации в экономике, государственном управлении и в военной сфере, что в условиях участия России в Первой мировой войне имело фатальные для государства последствия. В октябре 1917 года Временное правительство было свергнуто большевиками, которые ценой значительных территориальных уступок заключили сепаратный мир, необходимый им для удержания власти.

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