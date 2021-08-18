Горбачев высказался о единственно правильном пути развития России

Последний лидер СССР Михаил Горбачев уверен, что демократический путь является единственно правильным для России. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РИА Новости.

«Только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — считает бывший политик.

Он добавил, что уроки выступления ГКЧП в августе 1991 года актуальны и сегодня. Горбачев также призвал отстаивать принципы народовластия совместными усилиями государства и общества.

Михаил Горбачев стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также единственным в истории президентом СССР. После заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, а также Украинской и Белорусской ССР он отказался от борьбы и был отстранен подписантами от власти. В результате Советский Союз развалился.