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Горбачев высказался о единственно правильном пути развития России

Последний советский лидер рассказал о единственно верном пути развития России
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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Последний лидер СССР Михаил Горбачев уверен, что демократический путь является единственно правильным для России. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РИА Новости.

«Только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — считает бывший политик.

Он добавил, что уроки выступления ГКЧП в августе 1991 года актуальны и сегодня. Горбачев также призвал отстаивать принципы народовластия совместными усилиями государства и общества.

Михаил Горбачев стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также единственным в истории президентом СССР. После заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, а также Украинской и Белорусской ССР он отказался от борьбы и был отстранен подписантами от власти. В результате Советский Союз развалился.

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