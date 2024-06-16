МИД потребовал от гендиректора ЮНЕСКО осудить убийство военкора Цицаги

МИД потребовал от гендиректора ЮНЕСКО Азуле осудить убийство военкора Цицаги

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство военного фотокорреспондента Никиты Цицаги. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По ее словам, реагирование на случаи нападений и убийств журналистов является прямой обязанностью гендиректора ЮНЕСКО. Она отметила, что МИД требует «незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление».

Ранее стало известно, что военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.