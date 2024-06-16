МИД потребовал от гендиректора ЮНЕСКО осудить убийство военкора Цицаги

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство военного фотокорреспондента Никиты Цицаги. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
По ее словам, реагирование на случаи нападений и убийств журналистов является прямой обязанностью гендиректора ЮНЕСКО. Она отметила, что МИД требует «незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление».
Ранее стало известно, что военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.