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13:45, 9 апреля 2024Россия

В России высказались о сокращении рабочей недели для одной категории граждан

Депутат Останина указала на недостатки в короткой рабочей неделе для многодетных
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сокращение рабочей недели для многодетных родителей на пять часов может быть полезно только в том случае, если это не повлияет на размер оплаты труда, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она также добавила, что принудительный характер такой инициативы для работодателя может сделать наем многодетных невыгодным.

«Конечно, сокращение рабочего дня на пять часов в неделю — это хорошо, если не повлияет на размер заработной платы. В противном случае это будет невыгодно для многодетных родителей, — заметила политик. — Надо хорошо подумать на эту тему, все взвесить. Сами многодетные, насколько я знаю, с такой просьбой не обращались».

Она также обратила внимание на необходимость учесть интересы работодателя при решении подобных вопросов.

«Это палка о двух концах. Если работодателя обяжут сокращать рабочие часы, он просто не станет нанимать многодетных. Так что подобная инициатива вызывает сомнения», — заключила Останина.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных. Также известно, что около половины (49 процентов) опрошенных россиян поддерживает введение четырехдневной рабочей недели, против изменений графика выступили 30 процентов респондентов.

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      Наталия Белова
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