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22:09, 16 июня 2024Спорт

Футболист объяснил переход из «Ростова» фразой «тошнит от дорог»

Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о переходе из «Ростова». Его слова приводит Sport24.

Песьяков объяснил трансфер фразой «тошнит от постоянных дорог». «Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня!» — рассказал он, добавив, что у него большая семья, с которой хочется чаще проводить время.

«Ростов» объявил об уходе Песьякова 26 мая. 35‑летний голкипер решил не продлевать действующий контракт.

Вратарь выступал за ростовчан с 2017 года, в матче 30-го тура минувшего чемпионата против «Зенита» Песьяков допустил ошибку, которая позволила игроку петербуржцев Артуру забить мяч и принести своей команде чемпионский титул.

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      Дарья Коршунова
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