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17:09, 26 мая 2024Спорт

«Ростов» объявил об уходе голкипера Песьякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе голкипера Сергея Песьякова

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе вратаря Сергея Песьякова. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

35‑летний голкипер решил не продлевать действующий контракт. «Футбольный клуб "Ростов" желает Сергею удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года. За семь сезонов он провел 182 матча, 50 из которых завершились всухую. Ранее он также представлял «Текстильщик», «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» финишировал на седьмом месте. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах.

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