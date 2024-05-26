Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

Комментатор Губерниев отреагировал на оскорбления голкипера «Ростова» Песьякова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. С таким комментарием в студии «Матч ТВ» журналист выступил после матча заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Ростов» встретился с петербургским «Зенитом».

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки», — заявил Губерниев.

Песьяков при счете 1:1 допустил ошибку и пропустил мяч, в результате чего «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал пустозвонами и диванными горлопанами нежелающих поддержать россиян на Олимпийских Играх. По словам журналиста, любящие российский спорт и страну граждане будут смотреть соревнования и болеть за спортсменов в нейтральном статусе.