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09:30, 26 мая 2024Спорт

Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

Комментатор Губерниев отреагировал на оскорбления голкипера «Ростова» Песьякова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. С таким комментарием в студии «Матч ТВ» журналист выступил после матча заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Ростов» встретился с петербургским «Зенитом».

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки», — заявил Губерниев.

Песьяков при счете 1:1 допустил ошибку и пропустил мяч, в результате чего «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал пустозвонами и диванными горлопанами нежелающих поддержать россиян на Олимпийских Играх. По словам журналиста, любящие российский спорт и страну граждане будут смотреть соревнования и болеть за спортсменов в нейтральном статусе.

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      Мария Черкасова
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