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06:31, 21 мая 2024Спорт

Губерниев назвал пустозвонами нежелающих поддержать россиян на Олимпиаде

Губерниев назвал пустозвонами нежелающих поддержать россиян на ОИ из-за стату

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Любящие российский спорт и страну граждане будут смотреть Олимпийский игры и болеть за спортсменов в нейтральном статусе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он также подчеркнул, что поддерживает решение россиян поехать на соревнования и бороться за медали.

«Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде. А, если ты диванный горлопан, который громче всех орет о любви к Родине, то ты просто пустозвон. Ничего общего с реальной любовью к стране это не имеет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Губерниев добавил, что он поддерживает российских спортсменов, решивших поехать на Олимпиаду, и желает им победы. Он уверен, что это мнение разделяют все, кому дорог спорт в стране.

«На данный момент полный состав делегации неизвестен, но многие российские спортсмены уже получили нейтральный статус и отобрались на Олимпиаду. Правда, пока непонятно, что будет с трансляцией, — сказал комментатор. — Я не могу быть пресс-секретарем всех россиян, но, с моей точки зрения, тем, кому хоть немного важен спорт, Игры будут интересны. Ни за что не поверю, что страна останется безучастной к нашим спортсменам».

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «бомжами» нейтральных атлетов на Играх. Также с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ,выступил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не смогут принять участие в параде делегаций на церемонии открытия Игр.

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      Наталия Белова
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