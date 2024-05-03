В МОК объяснили запрет на участие россиян в параде на церемонии открытия ОИ

Бах: россиян не будет на параде на церемонии открытия ОИ из-за нарушения хартии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил запрет на участие россиян в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Его слова передает RAC1.

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России (ОКР), которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство», — заявил Бах. Он отметил, что россияне могут соревноваться только индивидуально, вне делегаций, поэтому их не будет на параде делегаций. При этом нейтральные атлеты могут посетить церемонию .

ОИ в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.