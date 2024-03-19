МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр в Париже

МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Игр-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд.

Он отметил, что представители стран не примут участия в параде спортсменов. «Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия», — заявил функционер.

15 марта представители национальных олимпийских комитетов стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) выступили против участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады. Страны направили совместное письмо в МОК.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.