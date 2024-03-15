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16:09, 15 марта 2024Спорт

Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия Игр-2024

Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024

Фото: Unsplash

Представители Национальных олимпийских комитетов стран Балтии (Эстонии, Литвы, Латвии) выступили против участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Inside The Games.

Отмечается, что страны направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). «Мы твердо убеждены, что россиян и белорусов не должно быть там ни при каких обстоятельствах», — говорится в обращении.

В декабре прошлого года президенты Литвы, Латвии и Эстонии опубликовали призыв к МОК относительно российских спортсменов. Главы стран Балтии посчитали необходимым показать широкой общественности техническое или детальное описание процедуры, которая будет использоваться для определения того, соответствуют ли атлеты критериям нейтральности.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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