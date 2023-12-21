Президенты стран Балтии опубликовали новый призыв к МОК относительно россиян

Главы стран Балтии призвали показать, как будут определять нейтральность россиян

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии опубликовали новый призыв к Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно российских спортсменов. Об этом сообщает LTOK.

Главы стран Балтии посчитали, что необходимо показать широкой общественности техническое или детальное описание процедуры, которая будет использоваться для определения того, соответствуют ли спортсмены критериям нейтральности. «Достаточно одного инцидента, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для сражений. Давайте сделаем так, чтобы этого не произошло», — заявили они.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.