Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алавес
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|18-й тур
10:40, 21 декабря 2023Спорт

Президенты стран Балтии опубликовали новый призыв к МОК относительно россиян

Главы стран Балтии призвали показать, как будут определять нейтральность россиян

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии опубликовали новый призыв к Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно российских спортсменов. Об этом сообщает LTOK.

Главы стран Балтии посчитали, что необходимо показать широкой общественности техническое или детальное описание процедуры, которая будет использоваться для определения того, соответствуют ли спортсмены критериям нейтральности. «Достаточно одного инцидента, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для сражений. Давайте сделаем так, чтобы этого не произошло», — заявили они.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      Стало известно о смерти одного из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах

      Врач перечислил самые полезные для мозга продукты

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости