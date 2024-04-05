Глава ОКР назвал российских теннисистов на Олимпиаде командой иноагентов

Поздняков предложил назвать российских теннисистов на Играх командой иноагентов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале высказался о выступлении российских теннисистов на Играх-2024.

Поздняков отметил, что живущие и зарабатывающие за рубежом теннисисты утверждают, что играют за себя, осуждают политику своей страны и СВО. Он заявил, что поддерживает позицию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, но предложил назвать отечественных теннисистов не командой бомжей, а командой иноагентов.

Глава ОКР добавил, что с уважением относится к достижениям атлетов на кортах. «Но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — подчеркнул он.

5 апреля первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что не согласен с назвавшей нейтральных атлетов бомжами Винер. Ранее Медведев, а также Андрей Рублев и Дарья Касаткина объявили о желании выступить на Играх.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.