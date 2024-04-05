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10:12, 5 апреля 2024Спорт

Медведев прокомментировал оскорбления Винер в адрес нейтральных атлетов

Медведев заявил, что не согласен с назвавшей нейтральных атлетов бомжами Винер

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер в адрес нейтральных атлетов на Олимпийских играх-2024. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе», — заявил он. Спортсмен повторил, что при возможности с удовольствием поедет в Париж.

Ранее Винер назвала бомжами нейтральных атлетов на Играх. Она обратила внимание, что фамилий россиян, которые станут олимпийскими чемпионами, не будет в медальном зачете, и посчитала это унижением.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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