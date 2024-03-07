Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

Теннисист Медведев заявил, что готов играть в нейтральном статусе на ОИ-2024

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпийские игры в 2024 году. Его комментарий приводит Reuters.

Медведев заявил, что готов играть на ОИ в нейтральном статусе. «Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт», — поделился он.

6 марта Международная федерация тенниса приняла решение о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступить в одиночном, а также в трех парных разрядах.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.